تردد قنوات " أون تايم سبورت" الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

يستعد عشاق كرة القدم المصرية، لانطلاق بطولة الدوري المصري الممتاز، في نسخته الجديدة والتي يحمل لقبها نادي الزمالك بالموسم الماضي.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية للمحترفين برئاسة أحمد دياب، عن انطلاق الموسم الجديد بداية يوم 25 أكتوبر الجاري، وسط حضور جماهيري لكل فريق.

كما أعلن دياب عن نقل مباريات الدوري المصري الممتاز على قنوات أون تايم سبورت، بتقنية HD، وسيتم نقل الصور بما يقرب من 10 كاميرات.

وسيكون تردد قناة أون تايم سبورت التي ستنقل مباريات الدوري المصري الممتاز كالآتي:

القمر: نايل سات

تردد القناة: 11861.

الاستقطاب: رأسي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.