Advertisements

تردد قنوات " أون تايم سبورت" الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 11:30 م
أون تايم سبورتس
أون تايم سبورتس
محمد الصو

 

يستعد عشاق كرة القدم المصرية، لانطلاق بطولة الدوري المصري الممتاز، في نسخته الجديدة والتي يحمل لقبها نادي الزمالك بالموسم الماضي.

 

وأعلنت رابطة الأندية المصرية للمحترفين برئاسة أحمد دياب، عن انطلاق الموسم الجديد بداية يوم 25 أكتوبر الجاري، وسط حضور جماهيري لكل فريق.

 

كما أعلن دياب عن نقل مباريات الدوري المصري الممتاز على قنوات أون تايم سبورت، بتقنية HD، وسيتم نقل الصور بما يقرب من 10 كاميرات.

 

وسيكون تردد قناة أون تايم سبورت التي ستنقل مباريات الدوري المصري الممتاز كالآتي:

 

القمر: نايل سات

 

تردد القناة: 11861.

 

الاستقطاب: رأسي V.

 

معدل الترميز: 27500.

 

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الكلمات المفتاحية

رياضة تردد أون تايم سبورتس الدوري المصري أون تايم سبورتس

أخبار تهمك

عاجل - مرتضي منصور عبر "الفجر" يحسم مصير كارتيرون.. ويُفجر مفاجآت من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 8 ساعات

قرار ناري من لابورتا ضد كومان.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يقترب من خطف نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- أول تعليق من محمد صلاح بعد خماسية ليفربول في مانشستر يونايتد

منذ حوالي 5 ساعات

سواريز يوجه رسالة صادمة لنجم برشلونة بعد خسارة الكلاسيكو

منذ ساعتين و 53 دقيقة

مصر لن تفرط في نقطة مياه.. برلمانيون يثمنون خطاب السيسي في أسبوع القاهرة للمياه 2021

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تعليق مثير من رونالدو بعد سقوط مانشستر يونايتد بالخمسة أمام ليفربول

منذ ساعة

أول تعليق من سولشاير بعد الخسارة أمام ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قرار ثوري من إدارة مانشستر يونايتد ضد سولشاير بعد كارثة ليفربول.. وتحديد المدرب البديل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف على تصنيف الأندية المتأهلة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

عاجل.. حارس الأهلي مهدد بالرحيل عن الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مانشستر يونايتد يستقر على مدرب الفريق الجديد خلفا لـ "سولشاير"

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تردد قناة السعودية الرياضية KSA دوري بلس الجديدة الناقلة لجميع مباريات دوري المحترفين السعودي

تردد قناة السعودية الرياضية KSA دوري بلس الجديد مايو 2019 .. الناقلة جميع مباريات دوري المحترفين السعودي ترتيب فرق الدور

تردد قناة السعودية الرياضية KSA دوري بلس الجديد الناقلة لجميع مباريات دوري المحترفين السعودي

تردد اون سبورت الرياضية 2019 الجديدة على القمر الصناعي نايل سات ON Sport Live اتش دي HD مجانا

تردد قناة أون تايم سبورت On Time Sport الناقلة لمباريات الأهلي والزمالك في الدوري المصري

تردد قناة أون تايم سبورت On Time Sport الناقلة لمباريات الدوري المصري اليوم السبت

‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:34 م

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

تعليق مثير من رونالدو بعد سقوط مانشستر يونايتد بالخمسة أمام ليفربول

11:50 م

عاجل.. الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

07:58 م

عاجل - قرار ثوري من إدارة مانشستر يونايتد ضد سولشاير بعد كارثة ليفربول.. وتحديد المدرب البديل

07:29 م

عاجل.. مانشستر يونايتد يستقر على مدرب الفريق الجديد خلفا لـ "سولشاير"

07:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements