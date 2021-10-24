لابورتا يتحدث عن رحيل ميسي عن برشلونة

تحدث خوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني عن رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف النادي الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.





وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن ميسي انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة مجانية عقب فشل برشلونة في تجديد عقده المنتهي بسبب الأزمات الاقتصادية التي يمر بها النادي الكتالوني.





وعن الحقيقة وراء رحيل ميسي، قال لابورتا في تصريحات أبرزتها الصحيفة الإسبانية:"لم يكن لدينا هامش لزيادة الرواتب وبعد المراجعة وجدنا أن الميراث الذي حصلنا عليه من المجلس السابق لم يكن جيدًا ليتناسب مع استمرار ليونيل".





وأضاف:"كان علينا أن نقبل صفقة رابطة الليجا مع صندوق استثماري يسمى CVCلكننا لم نتمكن من قبول ذلك بالصيغة التي عرضت علينا".





وعما إذا اتفق ميسي بالفعل مع باريس سان جيرمان منذ عام عندما أرسل البوروفاكس لطلب الرحيل، علق لابورتا:" إن المقربين من ميسي وهذا اعتقادي أيضًا، أنهم لم يفعلوا أي شيء. لقد أراد ميسي فقط الاستمرار مع برشلونة".





واختتم لابورتا تصريحاته قائلا: "لقد استمتعنا بميسي كثيرًا منذ كان 16 عامًا وحتى سن الـ34 ولحظة الرحيل كانت ستأتي عاجلاً أم آجلاً لكنها للأسف جاءت مبكرًا عن التوقعات ربما بعامين".



