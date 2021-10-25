نشرة حوادث "الفجر"| ضحية اعتداء ابن الجيران تكشف التفاصيل.. وعودة مرتضى منصور

ويقدم قسم الحوادث ببوابة "الفجر" أبرز هذه الأخبار في التالي:



سلسة فالصو تتسبب في غيبوبة.. "الفجر" يحاور الطفلة ضحية اعتداء ابن الجيران (فيديو وصور)



"هاتي السلسة بدل ماأموتك".. كانت تلك الجملة السبب في ليلة مأساوية عاشتها الطفلة "نهى علاء محمود" البالغة من العمر11 عامًا، بعدما اعتدى عليها المتهم البالغ من العمر 10 أعوام، ليسرق قلادتها، معتقدًا أنها (ذهب)، لم يتوقف فعله الشيطاني عند هذا الحد، بل أمسك حجرًا ليضربها على رأسها 3 مرات، لتسقط غارقة في دمائها، بين الحياة والموت، وصارعت الطفلة جسمها المتساقط منه الدماء، لتعود للمنزل، في محاولة من المواطنين لمساندتها.





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ننشر التقرير الطبي لطفلة اعتدى عليها ابن الجيران بالهرم



حصلت بوابة "الفجر" على صورة من التقرير الطبي للطفلة "نهى" بعدما شرع أحد الجيران في سرقه قلادتها، فتعرض لها للاعتداء بضربها بحجر على رأسها بالهرم.



وكشف التقرير، أن الطفلة تعاني من كسر منصف بالجمجمة، مما أجرت عملية لتصليح الكسر.





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من البساتين لـ"المرج".. هكذا خطف مواطن نجل شقيقته لابتزازها



كشفت التحقيقات عن تفاصيل جديدة فى واقعة قيام متهم بتعذيب نجل شقيقته فى منطقة البساتين، أن الطفل (المجنى عليه) يدعى "أدهم.م" ويبلغ من العمر 13 عامًا، ويوم الواقعة جاء له المتهم أثناء لهو الطفل فى الشارع وقاما باستدراجه إلى شقة في منطقة المرج مقابل ابتزاز والدة الطفل وإعطائه مبلغ مالى.





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"كانوا سيفا مسلطا".. محكمة القضاء الإداري تنصف مرتضى منصور



أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها في الحكم الصادر بعودة مرتضي منصور لرئاسة نادي الزمالك، والذي يطالب فيه بإلغاء قرار وزير الرياضة بحل مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقته.





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حجز محاكمة المنسق العام لمجهولون ضد الانقلاب للنطق بالحكم



قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حجز محاكمة المتهمة جيهان محمود منصور أحمد ـ أخصائية إدارية بمستشفيات جامعة القاهرة، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية والترويج لاستخدام القوة والعنف قبل رجال الشرطة والجيش من خلال صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، تحت اسم "المنسق العام لمجهولون ضد الانقلاب.





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