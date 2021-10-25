Advertisements

نشرة حوادث "الفجر"| ضحية اعتداء ابن الجيران تكشف التفاصيل.. وعودة مرتضى منصور

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 03:54 ص
نشرة حوادث الفجر
نشرة حوادث الفجر
إيريني صفوت
شهد الشارع المصري، أمس الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر" الإخبارية.

ويقدم قسم الحوادث ببوابة "الفجر" أبرز هذه الأخبار في التالي:

سلسة فالصو تتسبب في غيبوبة.. "الفجر" يحاور الطفلة ضحية اعتداء ابن الجيران (فيديو وصور)

"هاتي السلسة بدل ماأموتك".. كانت تلك الجملة السبب في ليلة مأساوية عاشتها الطفلة "نهى علاء محمود" البالغة من العمر11 عامًا، بعدما اعتدى عليها المتهم البالغ من العمر 10 أعوام، ليسرق قلادتها، معتقدًا أنها (ذهب)، لم يتوقف فعله الشيطاني عند هذا الحد، بل أمسك حجرًا ليضربها على رأسها 3 مرات، لتسقط غارقة في دمائها، بين الحياة والموت، وصارعت الطفلة جسمها المتساقط منه الدماء، لتعود للمنزل، في محاولة من المواطنين لمساندتها.


ننشر التقرير الطبي لطفلة اعتدى عليها ابن الجيران بالهرم

حصلت بوابة "الفجر" على صورة من التقرير الطبي للطفلة "نهى" بعدما شرع أحد الجيران في سرقه قلادتها، فتعرض لها للاعتداء بضربها بحجر على رأسها بالهرم.

وكشف التقرير، أن الطفلة تعاني من كسر منصف بالجمجمة، مما أجرت عملية لتصليح الكسر.


من البساتين لـ"المرج".. هكذا خطف مواطن نجل شقيقته لابتزازها

كشفت التحقيقات عن تفاصيل جديدة فى واقعة قيام متهم بتعذيب نجل شقيقته فى منطقة البساتين، أن الطفل (المجنى عليه) يدعى "أدهم.م" ويبلغ من العمر 13 عامًا، ويوم الواقعة جاء له المتهم أثناء لهو الطفل فى الشارع وقاما باستدراجه إلى شقة في منطقة المرج مقابل ابتزاز والدة الطفل وإعطائه مبلغ مالى.


"كانوا سيفا مسلطا".. محكمة القضاء الإداري تنصف مرتضى منصور

أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها في الحكم الصادر بعودة مرتضي منصور لرئاسة نادي الزمالك، والذي يطالب فيه بإلغاء قرار وزير الرياضة بحل مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقته.


حجز محاكمة المنسق العام لمجهولون ضد الانقلاب للنطق بالحكم

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حجز محاكمة المتهمة جيهان محمود منصور أحمد ـ أخصائية إدارية بمستشفيات جامعة القاهرة، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية والترويج لاستخدام القوة والعنف قبل رجال الشرطة والجيش من خلال صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، تحت اسم "المنسق العام لمجهولون ضد الانقلاب.

شهد الشارع المصري، أمس الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر" الإخبارية.

ويقدم قسم الحوادث ببوابة "الفجر" أبرز هذه الأخبار في التالي:

سلسة فالصو تتسبب في غيبوبة.. "الفجر" يحاور الطفلة ضحية اعتداء ابن الجيران (فيديو وصور)

"هاتي السلسة بدل ماأموتك".. كانت تلك الجملة السبب في ليلة مأساوية عاشتها الطفلة "نهى علاء محمود" البالغة من العمر11 عامًا، بعدما اعتدى عليها المتهم البالغ من العمر 10 أعوام، ليسرق قلادتها، معتقدًا أنها (ذهب)، لم يتوقف فعله الشيطاني عند هذا الحد، بل أمسك حجرًا ليضربها على رأسها 3 مرات، لتسقط غارقة في دمائها، بين الحياة والموت، وصارعت الطفلة جسمها المتساقط منه الدماء، لتعود للمنزل، في محاولة من المواطنين لمساندتها.


ننشر التقرير الطبي لطفلة اعتدى عليها ابن الجيران بالهرم

حصلت بوابة "الفجر" على صورة من التقرير الطبي للطفلة "نهى" بعدما شرع أحد الجيران في سرقه قلادتها، فتعرض لها للاعتداء بضربها بحجر على رأسها بالهرم.

وكشف التقرير، أن الطفلة تعاني من كسر منصف بالجمجمة، مما أجرت عملية لتصليح الكسر.


من البساتين لـ"المرج".. هكذا خطف مواطن نجل شقيقته لابتزازها

كشفت التحقيقات عن تفاصيل جديدة فى واقعة قيام متهم بتعذيب نجل شقيقته فى منطقة البساتين، أن الطفل (المجنى عليه) يدعى "أدهم.م" ويبلغ من العمر 13 عامًا، ويوم الواقعة جاء له المتهم أثناء لهو الطفل فى الشارع وقاما باستدراجه إلى شقة في منطقة المرج مقابل ابتزاز والدة الطفل وإعطائه مبلغ مالى.


"كانوا سيفا مسلطا".. محكمة القضاء الإداري تنصف مرتضى منصور

أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها في الحكم الصادر بعودة مرتضي منصور لرئاسة نادي الزمالك، والذي يطالب فيه بإلغاء قرار وزير الرياضة بحل مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقته.


حجز محاكمة المنسق العام لمجهولون ضد الانقلاب للنطق بالحكم

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حجز محاكمة المتهمة جيهان محمود منصور أحمد ـ أخصائية إدارية بمستشفيات جامعة القاهرة، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية والترويج لاستخدام القوة والعنف قبل رجال الشرطة والجيش من خلال صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، تحت اسم "المنسق العام لمجهولون ضد الانقلاب.

الكلمات المفتاحية

نجل شقيقته مجمع طرة عودة مرتضى اخبار الحوادث

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على تصنيف الأندية المتأهلة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

رد فعل زيدان على تدريب مانشستر يونايتد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - مرتضى منصور يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- أول تعليق من محمد صلاح بعد خماسية ليفربول في مانشستر يونايتد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 12 ساعة

تعليق مثير من رونالدو بعد سقوط مانشستر يونايتد بالخمسة أمام ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

قرار ناري من لابورتا ضد كومان.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مانشستر يونايتد يستقر على مدرب الفريق الجديد خلفا لـ "سولشاير"

منذ حوالي 10 ساعات

أول تعليق من سولشاير بعد الخسارة أمام ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

بعد عودته للزمالك.. مفاجأة جديدة قد تعيد مرتضى منصور إلى الصفر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - مرتضي منصور عبر "الفجر" يحسم مصير كارتيرون.. ويُفجر مفاجآت من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - قرار ثوري من إدارة مانشستر يونايتد ضد سولشاير بعد كارثة ليفربول.. وتحديد المدرب البديل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. حارس الأهلي مهدد بالرحيل عن الفريق

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل| التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام.. ولغز الناجي الوحيد من القتل

نشرة حوادث الفجر: شك في نسبها وكتم أنفاسها بعد تعذيب زوجته.. ماذا حدث للطفلة نورا بأكتوبر؟

نشرة حوادث الفجر: كيف أنهت رحلة المشايخ حياة سيدة أوسيم المنتحرة؟

من نص التحقيقات.. اعترافات متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية والتحريض ضد الشرطة والجيش

حجز محاكمة المنسق العام لمجهولون ضد الانقلاب للنطق بالحكم

ننشر التقرير الطبي لطفلة اعتدى عليها ابن الجيران بالهرم

‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:34 م

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

عاجل.. أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة

03:30 ص

عاجل.. الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

07:58 م

عاجل - قرار ثوري من إدارة مانشستر يونايتد ضد سولشاير بعد كارثة ليفربول.. وتحديد المدرب البديل

07:29 م

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements