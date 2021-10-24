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يوفنتوس يخطط لخطف نجم تشيلسي

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 11:59 م
تشيلسي
تشيلسي
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن يوفنتوس الإيطالي يخطط للتعاقد مع أحد نجوم تشيلسي الإنجليزي من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى.

وأفادت شبكة Fichajes الإسبانية بأن يوفنتوس يخطط لاستغلال وضع الإسباني كيبا أريزابالاجا حارس مرمى تشيلسي من أجل التعاقد معه في الصيف المقبل.

وألمحت الشبكة الإسبانية أن كيبا خسر مركزه لصالح الحارس إدوارد ميندي الذي يقدم مستويات مثيرة للإعجاب مع البلوز منذ قدومه للبلوز في صيف عام 2020.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن كيبا انتقل إلى تشيلسي مقابل 80 مليون يورو في عام 2018 وخاض مع الفريق 112 مباراة في جميع البطولات.

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يوفنتوس رياضة تشيلسي اخبار تشيلسي

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