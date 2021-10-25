موعد مباراة مصر ضد الجزائر المرتقبة في كأس العرب

يستعد منتخب مصر لخوض منافسات بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة، خلال شهر ديسمبر المقبل.





ويتواجد منتخب مصر رفقة منتخب الجزائر فى المجموعة وينتظر الفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي و منتخب ليبيا والسودان.





ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب الجزائر يوم 7 ديسمبر فى العاصمة القطرية الدوحة فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.





وجاءت مجموعات كأس العرب كاملة على النحو التالى:





المجموعة الأولى: قطر - العراق - الفائز من لقاء سلطنة عمان ضد الصومال - الفائز من لقاء البحرين مع الكويت





المجموعة الثانية: تونس - الإمارات - سوريا - الفائز من لقاء اليمن مع موريتانيا





المجموعة الثالثة: المغرب - السعودية - الفائز من لقاء الأردن وجنوب السودان - الفائز من لقاء فلسطين وموريتانيا





المجموعة الرابعة: الجزائر - مصر - الفائز من مواجهة لبنان مع جيبوتى - الفائز من لقاء ليبيا والسودان.