"خطوات التقديم والرابط " .. الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة تطرح عدد من الوظائف شاغرة

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بوزارة الدفاع، اليوم الأحد، عن طرح عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة في عدة مجالات.





وأوضحت الإدارة العامة للخدمات الطبية، أن الوظائف المتوفرة متاحة للمواطنين والمواطنات للعمل في مستشفى القوات المسلحة بالجنوب.





وتضمنت قائمة الوظائف المطروحة “وظيفة مساعد محاسب، ووظيفة إخصائي تسويق، وإخصائي تخاطب، ووظيفة إخصائي إحصاء، ووظيفة إخصائي فيزياء طبية، وإخصائي جودة”.



