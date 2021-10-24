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"خطوات التقديم والرابط " .. الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة تطرح عدد من الوظائف شاغرة

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 11:26 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بوزارة الدفاع، اليوم الأحد، عن طرح عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة في عدة مجالات.

وأوضحت الإدارة العامة للخدمات الطبية، أن الوظائف المتوفرة متاحة للمواطنين والمواطنات للعمل في مستشفى القوات المسلحة بالجنوب.

وتضمنت قائمة الوظائف المطروحة “وظيفة مساعد محاسب، ووظيفة إخصائي تسويق، وإخصائي تخاطب، ووظيفة إخصائي إحصاء، ووظيفة إخصائي فيزياء طبية، وإخصائي جودة”.

وحثت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، الراغبين في التقديم على الظائف الشاغرة المعلن عنها ممن تتوافر فيهم الشروط، التقديم على الوظائف من خلال الدخول على بوابتها الإلكترونية، وذلك من خلال الدخول على الرابط "اضغط هنا".

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