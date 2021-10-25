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رجاء حسين لـ"الفجر الفني": مهرجان الجونة مبيمثلش مصر.. وهذا موقفي من فيلم "ريش"

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 12:26 ص
رجاء حسين
رجاء حسين
رضوى خالد

عبرت الفنانة القديرة رجاء حسين عن استيائها من مهرجان الجونة قائلة: "مهرجان الجونة مبيمثلش مصر وأرفض هذا التعبير، لا يمثل مصر بشيء، لا يمط مصر بصلة".

وأضافت: "لم أرى فيلم ريش، لكن لما أساتذة كبار  يمشوا ويسيبوا الفيلم ويرفضوا ويخرجوا من الفيلم، أكيد هما على يقين أن الفيلم مش على المستوى، ويسيئ لسمعة مصر،وأنا أرفض أي حاجة تسيئ لسمعة مصر،حتى لو كان ليه أمجاد من سنة للي جاية"

وتابعت: "المهرجان تجارة مجرد تجارة بحتة لا تمط بصلة للسينما المصرية،انا مشفتش فيلم مصري اتعرض هناك بمستوى قيم ومتأسفة جدا".

وفي نهاية حديثها قالت: "الجونة ملهاش دعوة بالسينما ولا نجيب ساويرس ليه بالسينما نهائيا".

وكرم مجلس الإعلاميين الدوليين عددا من الفنانين بمناسبة ذكرى أكتوبر، منهن سميحه أيوب، الفنانة مديحه حمدي، الفنانة سميره عبد العزيز، الفنانة عفاف شعيب، الفنان رشوان توفيق،المخرج الكبير عادل قطب، الفنان نبيل نور الدين، الفنان فتوح أحمد

كما حضر المطرب المتألق ابراهيم عبد القادر، المطرب المتألق محمد ابوالشيخ، فرقة براعم النوبة وذلك بحضور نخبة كبيرة من كبار الإعلاميين والصحفيين والكتاب والفنانين والقنوات، وكان يدير الحفل الفنانة القديرة رجاء حسين "ام الشهيد" مستشار لجنة الفنون والدراما بالمجلس وذلك بقاعة سينما الحضارة بأرض الأوبرا المصرية الساعة السادسة مساءً.


رجاء حسين لـ"الفجر الفني": مهرجان الجونة مبيمثلش مصر.. وهذا موقفي من فيلم "ريش"
رجاء حسين لـ"الفجر الفني": مهرجان الجونة مبيمثلش مصر.. وهذا موقفي من فيلم "ريش"
رجاء حسين لـ"الفجر الفني": مهرجان الجونة مبيمثلش مصر.. وهذا موقفي من فيلم "ريش"
رجاء حسين لـ"الفجر الفني": مهرجان الجونة مبيمثلش مصر.. وهذا موقفي من فيلم "ريش"
رجاء حسين لـ"الفجر الفني": مهرجان الجونة مبيمثلش مصر.. وهذا موقفي من فيلم "ريش"
رجاء حسين لـ"الفجر الفني": مهرجان الجونة مبيمثلش مصر.. وهذا موقفي من فيلم "ريش"

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مهرجان الجونة رجاء حسين تجارة باحتة الفجر الفني الفجر

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