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تعليق مثير من رونالدو بعد سقوط مانشستر يونايتد بالخمسة أمام ليفربول

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 11:50 م
رونالدو
رونالدو
هيثم حبيب

عبر كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد العائد لصفوف فريقه السابق مع بداية الموسم الحالى قادما من يوفنتوس بطل إيطاليا عن حزنه عقب الهزيمة القاسية التى تعرض لها الفريق أمام ضيفه ليفربول بخماسية نظيفة مساء اليوم الأحد.

ونشر كريستيانو عبر حسابه الشخصى بفيسبوك :"أحيانا لاتكون النتيجة هى ماقاتلنا من أجله ، أحيانا لاتكون الأهداف هى ما أردنا أن نحققه ، وهذا خطأ علينا فقط ،، نحن فقط ،لأنه لايجب أن نلوم أحد أخر سوانا ، جمهورنا كان من جديدا مذهلا فى دعمهم الثابت للفريق .. جمهورنا يستحق أفضل من ذلك ، وهذا هو دورنا أن نصل لما يستحقه جمهورنا .. حان الوقت لذلك".

وتعرض مانشستر يونايتد لخسارة قاسية أمام ضيفه ليفربول بخماسية نظيفة فى مباراة شهدت إحراز الدولى المصرى محمد صلاح هاتريك تاريخى فى مرمى مانشستر يونايتد هو الأول للاعب من ليفربول فى مرمى اليونايتد بالأولدترافورد.

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