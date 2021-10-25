تعليق ناري من عمرو أديب على أداء محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد (فيديو)

عقب الإعلامي عمرو أديب، على احراز اللاعب محمد صلاح 3 أهداف في مباراة فريقه ليفربول أمام مانشستر يونايتد اليوم، قائلا: "كان في زلزال في لندن، شيء لم يتوقعه أحد، العالم وقف على رجل وكان في حالة صدمة".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن ما حدث في المباراة اليوم يصعب أن يتكرر بعد ذلك، حيث حقق ليفربول بخماسية مع الرأفة في مانشستر يونايتد، مضيفا: "يظهر أدينا كريستيانو رونالدو ومانشستر يونايتد أكبر من حجمهما".





وأضاف، "مش عايز حد من هنا لأخر السنة يكلمني عن مين أعظم لاعب في العالم، ومين اللي يستحق الكرة الذهبية.. نحن نتحدث عن مو صلاح أعظم ظاهرة كروية في العالم"، متابعا أن العالم رفع القبعة لمحمد صلاح".





وعن نظرة مدرب مانشستر يونايتد للاعب محمد صلاح، عقب، "تلاقيه بيقول يا بني انت معندكش اخوات بنات، انا عايز آكل عيش"، لافتا إلى أن أداء محمد صلاح لا يوضع بعده حروف.