بإطلالة جذابة.. نيرمين الفقي تغازل جمهورها ومحبيها

شاركت الفنانة نرمين الفقي، جمهورها ومتابعيها صورة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.



وظهرت بإطلالة أنيقة وجذابة، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



وتضم قائمة الحكاية الجديدة التي تعد البطولة المطلقة الأولى للفنانة نرمين الفقي كلًا من الفنان صبري فواز والفنانة جيهان خليل وهايدي رفعت ومحمود عمرو ياسين وتسنيم مطر وهايدي خالد، وعدد من الشباب والحكاية الجديدة من إخراج أحمد شفيق.