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رجاء حسين لـ"الفجر الفني": "أنور السادات حقق انتصارًا غير مسبوق لمصر في حرب أكتوبر"

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 12:48 ص
رجاء حسين
رجاء حسين
رضوى خالد

حكت الفنانة القديرة رجاء حسين، عن ذكرياتها مع انتصار السادس من أكتوبر قائلة: "ذكريات ٦ أكتوبر كانت خوف ورعب كنا نجيب الورق الأزرق ونلزقه على الشيش ونجيب بطاطين، مكناش عرفين نأكل ولا نأكل الأطفال، عيشنا أيام صعبة أوي كان في ناس مش لاقية السكر تعمل رضعة للأطفال، الناس اللي كان عندها سكر كانت بتوزعها على غيرها، الأيام دي من أسود الأيام اللي عشناها".

وأضافت: أكتر حدث أثر فيه بجد، حدث مدرسة بحر البقر لما قتلوا الأطفال الواحد كان عايز يدفن عينيه في التراب علشان ميشفش اللي بيحصل كان في شراسة غير طبيعية، البورسعيدية خرجوا عليهم بالحلل هما والسوايسة.

وتابعت: "كنت أنا والفنان حمدي أحمد رحمه الله عليه كنا بنروح نرفه على الجنود في الجبهة مكنتش أعرف ان إبنى هيكون ظابط جيش ولا هيستشهد، لاكن كنت بروح لأن أنا بحب الجيش بشكل غير طبيعي، والجيش نصفنا في حرب ٦ أكتوبر"

وأكملت:  "أنور السادات عمل إنتصار غير مسبوق مش لمصر والدول العربية بس للعالم أجمع، حتى تلك اللحظة إحنا عيشين على ٦ أكتوبر"

وتابعت: لكن للأسف الشديد الكلاب قتلوه في يوم عيده لكن هو لم يقتل بدليل إحنا بنحتفل بيه وباليوم ده كل سنة".

وتابعت:" شعوري بعد النصر كانت فرحة ما بعدها فرحها، تخيلي أنك عايشة مخنوقة وفي أوضة مقفولة عليكي وفجأه الباب بيتفتح وبتشمي نفسك تاني شعور بالحرية".



رجاء حسين لـ"الفجر الفني": "أنور السادات حقق انتصارًا غير مسبوق لمصر في حرب أكتوبر"
رجاء حسين لـ"الفجر الفني": "أنور السادات حقق انتصارًا غير مسبوق لمصر في حرب أكتوبر"
رجاء حسين لـ"الفجر الفني": "أنور السادات حقق انتصارًا غير مسبوق لمصر في حرب أكتوبر"
رجاء حسين لـ"الفجر الفني": "أنور السادات حقق انتصارًا غير مسبوق لمصر في حرب أكتوبر"
رجاء حسين لـ"الفجر الفني": "أنور السادات حقق انتصارًا غير مسبوق لمصر في حرب أكتوبر"
رجاء حسين لـ"الفجر الفني": "أنور السادات حقق انتصارًا غير مسبوق لمصر في حرب أكتوبر"
رجاء حسين لـ"الفجر الفني": "أنور السادات حقق انتصارًا غير مسبوق لمصر في حرب أكتوبر"
رجاء حسين لـ"الفجر الفني": "أنور السادات حقق انتصارًا غير مسبوق لمصر في حرب أكتوبر"

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رجاء حسين حرب ٦اكتوبر الفجر الفني الفجر أنور السادات

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