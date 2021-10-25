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زينة توجه رسالة لمحمد صلاح بعد إحرازه هاتريك في مرمى مانشستر يونايتد

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 01:06 ص
زينة
زينة
ولاء عبد الناصر

وجهت الفنانة زينة، رسالة للنجم محمد صلاح بعد تألقه أمام مانشستر يونايتد واحرازه ثلاثة أهداف.

وكتبت زينة عبر حسابها علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر":  ‏"محمد صلاح ربنا يحفظك ويحميك يارب".

وكان قد حقق فريق ليفربول فوزا كبيرا على مانشستر يونايتد بخماسية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، واستطاع محمد صلاح أن يسجل 3 أهدف لصالح ليفربول في المباراة.

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محمد صلاح ليفربول زينة أمام مانشستر يونايتد

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