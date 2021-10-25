أول تعليق من وزارة الرياضة على حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

عقب الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، على الحكم الصادر بعودة مجلس مرتضى منصور لنادي الزمالك، قائلا: "نحترم الأحكام القضائية".

وأشار "فوزي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه ليس هناك أي قرارات تنفيذية حتى الآن من قبل وزارة الشباب والرياضة بشأن الحكم الصادر بحق المستشار مرتضى منصور.

وقال الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن اللجان القانونية بوزارة الشباب والرياضة تعمل وتدرس الأمر بشكل كامل حتى يكون هناك قرار يتناسب مع الأمر، حيث فور انتهاء اللجان من الدراسة سيتم الإعلان عن القرار.