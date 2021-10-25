بهذه الطريقة.. أحمد التهامي يهنيء محمد صلاح بعد تألقه في مباراة أمس

هنأ الفنان أحمد التهامي، النجم العالمي محمد صلاح مهاجم ليفربول، بعد تألقه أمام مانشستر يونايتد وإحرازه ثلاثة أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.





ونشر أحمد التهامي صورة له برفقة محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" وعلق قائلاً "ابن مصر وفخر العرب وملك الكورة في العالم .. ربنا يحفظك ويحميك يا صلاح يا حبيبنا".





وحقق فريق ليفربول فوزا كبيرا على مانشستر يونايتد بخماسية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، واستطاع محمد صلاح أن يسجل 3 أهدف (هاتريك) لصالح ليفربول في المباراة.



