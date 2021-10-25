متخصص في المناعة يكشف معلومات صادمة عن تاريخ صلاحية الأدوية (فيديو)

وأشار "أبو عامر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن بعض الأدوية التي تخزن في الثلاجة لفترة طويلة تعد خطر جدا خاصة لو تم فتح العلبة، فضلا على أن هناك أدوية يتطلب حفظها درجة حرارة معينة.





وأوضح أنه يجب قراءة نشرة التعليمات الخاصة بالدواء لتحديد هل يتم حفظة في الثلاجة أم في درجة حرارة الغرفة العادية، مشددا على ضرورة فحص الأدوية في المنزل شهريا، منوها بأن أغلب أنواع القطرات تفسد بعد شهر مباشرة.



قال الدكتور محمد أبو عامر، المتخصص في المناعة والطفيليات بجامعة المنوفية، عن الصلاحية الدوائية تنقسم لنوعين وهما قصيرة المدى وطويلة المدى، موضحا أن تاريخ الصلاحية المدون على علبة دواء يكون في حالة عدم فتحها، ولكن عند فتح علبة الدواء لاستخدامها بشكل يومي قد تصل مدة صلاحيتها لمدة شهر على سبيل المثال.