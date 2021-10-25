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بالمستندات.. مليار و400 مليون مخالفة مالية على اتحاد الكرة

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 12:30 ص
بوابة الفجر
يسري محمد
ترددت العديد من الأحاديث خلال الفترة الماضية على أن اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد، لديه مخالفات مالية كبرى تتعدي المليار جنيه.

وأكد شادي محمد مقدم برنامج أوضة اللبس المذاع على قناة النهار ومقدمه، على أن اتحاد الكرة لديه مخالفات مالية ضخمة تتعدي المليار جنيه.

واضاف شادي محمد:" مليار و400 مليون رقم كبير، ولا يوجد أحد فوق القانون، ولا أحد فوق الحساب.

الجدير بالذكر أن أعضاء اتحاد الكرة المصري، قد استقروا على إقامة انتخابات خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل الحفاظ على مستقبل الكرة المصرية، واستقرار النظام.

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برنامج أوضة اللبس الزمالك

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