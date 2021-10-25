تشيلسي يتراجع عن ضم جوهرة الدوري الإسباني.. تفاصيل مثيرة

تسعى إدارة نادي تشيلسي الانجليزي خلال الفترة المقبلة، للدخول في العديد من المفاوضات من أجل تدعيم صفوف الفريق وأستمرار المنافسة على الألقاب.





كشفت تقارير صحفية بريطانية على أن إدارة تشيلسي، قررت التراجع عن ضم المدافع الفرنسي جول كوندي لاعب إشبيلية الذي كان هدفاً رئيسياً للبلوز خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وكانت إدارة تشيلسي تسعى للحصول على خدمات جول كوندي لكن إدارة إشبيلية قد رفضت التخلي عن اللاعب الفرنسي بأقل من 65 مليون يورو .





وأكدت التقارير على أن إدارة تشيلسي سوف تتراجع عن ضم نجم إشبيلية، وذلك بسبب الأداء المميز للشباب تريفوه شالوباه، بالإضافة إلى مالانج سار.





ينتهي عقد كوندي مع إشبيلية مع نهاية صيف عام 2024، وقد يكون من الأسماء التي تحدث ضجة كبيرة في الميركاتو بعد الأداء المميز الذي ظهر به رفقة منتخب فرنسا خلال بطولة دوري الأمم الأوروبية.