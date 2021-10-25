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برفقة هيفاء وهبي.. حسني شتا يشارك جمهوره أحدث ظهور له

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 01:32 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
شارك الفنان حسنى شتا، جمهوره ومحبيه صورة له مع الفنانة هيفاء وهبى ، وذلك عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.

وعلق حسنى شتا على الصورة بوضع قلب أزرق، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



يذكر أن حسني شتا، شارك مؤخراً في مسلسل "هي" تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وهو بطولة وفاء عامر، ودينا، وآيتن عامر، ومنة فضالي، وحسني شتا، وأحمد جمال سعيد، وحجاج عبد العظيم، وهاجر الشرنوبي، ومحسن صبري

الكلمات المفتاحية

هيفاء وهبي منوعات فن حسني شتا انستجرام

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