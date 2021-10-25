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"البيئة" تحذر: 3 أقمار صناعية تتابع حرق قش الأرز بالمحافظات (فيديو)

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 01:15 ص
حرق قش الأرز
حرق قش الأرز
كساب أحمد
قال الدكتور محمد سعد عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء والحماية من الضوضاء بوزارة البيئة، إن الوزارة تتبع حرق قش الأرز، من خلال استخدام الأقمار الصناعية منذ حوالي 5 سنوات، ويتم رصد نقاط الحرق من خلال 3 أقمار صناعية بدقة مكانية تصل لـ 250 متر مربع، وهذا يعطي الصلاحية لمسح أكبر مساحة من الأراضي.

وتابع "عبد الله"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن وزارة البيئة تقوم برصد بيانات الحرائق عن طريق الاقمار الصناعية، ويتم توجيه فرق التفتيش الخاصة بوزارة البيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والسيطرة على هذه الحرائق.

ولفت إلى أن وزارة البيئة تقوم بإعداد محاضر بيئية لمن يقوم بحرق قش الأرز، وهذا أدى لمنع الحرائق بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن عدد المحاضر البيئية يقل بشكل تدريجي الفترة الأخيرة، وهذا أدى لاختفاء السحابة السوداء.

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