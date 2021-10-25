بعد غياب 10سنوات.. المخرج الكبير محمد فاضل يعود للدراما من جديد





يعود المخرج محمد فاضل إلى الدراما بعد غياب 10 سنوات حيث اتفق مع شركة العين للإنتاج على تنفيذ مسلسل "الضاحك الباكي" نجيب الريحاني.والمسلسل من تأليف الكاتب والإعلامي محمد الغيطي وتستعد الشركة المنتجة بتوفير أفضل العناصر الفنية والتقنية واحدث أدوات صناعة الدراما العالمية.والمسلسل لا يتناول فقط سيرة الريحاني منذ طفولته حتى رحيله ولكنه يرصد بالتفصيل تاريخ مصر خلال أكثر من نصف قرن ويستعرض الأحداث الوطنية وكيف كانت مصر في عصرها الذهبي مناوئة الفن والإبداع وقبلة كل الجنسيات كما يؤكد على محور الوحدة الوطنية والتسامح الديني وقبول الآخر وهي القيم والمبادئ التي قامت عليها سبيكة المجتمع المصري المتحضر كأحد أهم قوة الشخصية المصرية.