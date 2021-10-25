وزير الرياضة يُساند مرتضى منصور بعد عودة للزمالك

قررت محكمة القضاء الإداري، صباح اليوم بالموافقة على عودة المستشار مرتضى منصور للرئاسة نادي الزمالك مرة أخرى بعدما تم إيقاف مجلسه في نوفمبر من العام الماضي.





وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أنه يحترم قرارات القضاء والحكم الذى صدر بعودة مرتضى منصور. ومجلسه لإدارة نادي الزمالك.





وأضاف وزير الرياضة في تصريحاته لبرنامج "ملعب البلدوزر" مع الإعلامي مجدي عبد الغني عبر شاشة الشمس: "إنه سيكون حريص على مصلحة نادي الزمالك".





وأضاف: "إن الزمالك داخل علي العملية الانتخابية ويجب العمل علي استقرار الأوضاع لحين اتمام الانتخابات".





وأتم وزير الرياضة "إنه سيكون حريص هو ومرتضي منصور ولجنة الإدارة الحالية علي مصلحة النادي خصوصًا في في مرحلة الانتخابات"