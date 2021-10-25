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"المتسوق السري".. عين خفية للحكومة على أداء الموظفين (فيديو)

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 04:12 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
كساب أحمد
قال المهندس خالد مصطفى، وكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المتسوق السري هو آلية متعارف عليها في آليات التسويق لتقييم الخدمة، ولكن هذه الآلية لم يكن متعارف عليها في الدوائر الحكومية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستستخدم هذه الآلية لتقييم الخدمات التي تقدم للمواطن. وتابع "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن المتسوق السري سيكون عبارة عن كيان مستقل لديه بعض المتخصصين في تقييم الخدمات، وسيقوم بالحصول على الخدمات وتقييمها ابتداءً من سهولة الوصول إلى منفذ الحصول على الخدمة، وتطبيق التعليمات لمختلف الخدمات، وكيفية التعامل مع المواطنين وخلافه. ولفت إلى أن المتسوق السري سيقوم بتقييم الخدمات بشكل غير معلن، ونتائج تقييم المتسوق السري سترسل إلى الجهات المسؤولة لكل جهة.

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