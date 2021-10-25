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عاجل.. ميلان يسعى للتعاقد مع خط وسط جديد بعد تخلي ثنائي الفريق عنه

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 01:00 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
يسعى نادي ميلان للتعاقد مع لاعب وسط جديد في الميركاتو الشتوي، لمواجهة أزمة متوقعة في شهر يناير المقبل.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ميلان سيصبح في ورطة كبيرة خلال الشتاء المقبل، لأنه سيخسر إسماعيل بن ناصر وفرانك كيسيه لمشاركتهما مع الجزائر وكوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية.

وذكر الموقع الإيطالي أن بن ناصر يحمل ميلان على كتفيه مؤخرًا، بعد أن قاد الفريق لفوز صعب على بولونيا بنتيجة (4-2)، أمس السبت، في الجولة التاسعة من الدوري.

وظل ميلان متعادلًا بنتيجة (2-2) حتى الدقائق الأخيرة من المباراة، قبل أن يحرز بن ناصر الهدف الثالث من تسديدة صاروخية، ثم صنع الرابع لزميله زلاتان إبراهيموفيتش.

وأشار "كالتشيو ميركاتو" إلى أن مسؤولي ميلان يخططون للتعاقد مع الفرنسي بوبكار كامارا، لاعب وسط مارسيليا، في الميركاتو الشتوي المقبل، للحفاظ على قوة الفريق أثناء غياب بن ناصر وكيسي.

ويتميز الفرنسي بوبكار كامارا بسن صغير (21 عامًا)، كما أن عقده ينتهي مع مارسيليا في الصيف المقبل، ما يعني أنها صفقة مثالية لسياسة ميلان في الميركاتو.

الكلمات المفتاحية

ميلان الدوري الايطالي

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