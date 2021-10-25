اللجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية تزف بشرى للمصريين (فيديو)

قال مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية "سعد بن جميل القرشي"، إن هناك لجان تتابع وضع فيروس كورونا على مستوى كل الدول، والمملكة وضعت شروط لابد من توافرها لدى راغبي أداء العمرة.



وأضاف "القرشي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"،:" نتابع حالات الكورونا في مجتمع الدول، وهناك شروط تتضمن الحصول على اللقاح، وقريبًا جدًا سيتم قدوم المصريين والعودة لأداء العمرة.. وإن شاء الله خلال أيام".



وأشار إلى أنه تم فتح 50 بوابة في الحرم المكي، وهناك أعداد كبيرة أدت صلاة الجمعة الماضية، وبدون تباعد، والمملكة تعمل تدريجيًا على فتح المطارات والقدوم من الدولة، ولكن ليس بنفس طاقة ما قبل كورونا، وستكون بأعداد محددة.

