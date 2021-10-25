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رجاء حسين لـ"الفجر الفني: "مبقاش عندنا دراما نهائيًا".. وتنتقد انتشار مشاهد العري والإسفاف

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 02:51 ص
رجاء حسين
رجاء حسين
رضوى خالد


انتقدت الفنانة رجاء حسين، وضع الدراما حاليا قائلة: "معندناش دراما نهائيا الدراما كانت في ماسبيرو زمان حاجة تانية خالص غير دلوقتي مافيش مقارنة بي اللي كان بيتقدم وبين اللي بتقدمه القنوات حاليا وده رأيي".

وقالت لـ "الفجر الفني": "ليست هناك دراما دلوقتي والتليفزيون مُفلس إفلاس كلي وجزئي واللي بُيقدم حاليًا مش على مستوى .. مش ده التنوير مش ده التعليم مش ده الشيئ اللي يخليني اخد منه قدوه وأنفذها.

وأضافت:" أنا عايشة على ماسبيرو زمان على كورة وعلى تنس وعلى نشرات أخبار، على اخبار الريس حاليًا، لأنه عامل إنجازات غير طبيعية في البلد، مع إن في ناس كتير عامية وطرشة، مش بس العمى عمي البصر ده عمي بصيره قلوب مبيشفوش ولا بيسمعوا، لكن البلد في عزها دلوقتي، البلد حلوة وجميلة ماعدا التمثيل، عابزين وزير إعلام قوي يقدر يتخذ الإجراءات، محتاجين مؤلفين يخدوا مش شرائح المجتمع علشان نقدر ننفع فيه".

وتابعت:" البطولات اللي حصلت في ٦ أكتوبر لو قعدنا نعمل عليها أفلام من هنا لعشر سنين جاية، العشر سنين متكفيش، في بطولات مجهولة بشكل غير طبيعي عندنا بطولات كبيرة اوي وعايزين حد يقدرها وعايزين كُتاب مخلصين عايزين مخرجين، وللأسف المخرجين الكبار قاعدين في بيوتهم، مثال محمد فاضل، جمال عبد الحميد، إنعام محمد علي، في ناس كتير جدا جدا قاعده في بيوتها مبتشتغلش حرام عليكم قطع عيش الناس دي".

اكملت الفنانة رجاء حسين:" نعم في شباب وجيل بيسلم جيل بس عايزين نستفيد شوية من الناس دي الي أن يتوفانا الله يخدو مننا على قد مايقدروا، إحنا اللي حفرنا في الصخر علشان نبني أسمائنا، الأسماء بتبني من دور من نجم أو من نجمة.. حاليًا بقى فيه عري وحاجات بتتقدم مش من عادتنا ولا من تقاليدنا ولا طريقة بيوتنا".

وفي نهاية حديثها اكملت للفجر الفني:" لغاية النهاردة لو ذكر اسم زينات صدقي، توفيق الدقن، زكي رستم، حسين رياض، عبد المنعم برعي كل دي ناس عظيمة وناس كلها بتحبهم ودي اسماء ليها قيمة كبيرة ".


رجاء حسين لـ"الفجر الفني: "مبقاش عندنا دراما نهائيًا".. وتنتقد انتشار مشاهد العري والإسفاف
رجاء حسين لـ"الفجر الفني: "مبقاش عندنا دراما نهائيًا".. وتنتقد انتشار مشاهد العري والإسفاف
رجاء حسين لـ"الفجر الفني: "مبقاش عندنا دراما نهائيًا".. وتنتقد انتشار مشاهد العري والإسفاف
رجاء حسين لـ"الفجر الفني: "مبقاش عندنا دراما نهائيًا".. وتنتقد انتشار مشاهد العري والإسفاف
رجاء حسين لـ"الفجر الفني: "مبقاش عندنا دراما نهائيًا".. وتنتقد انتشار مشاهد العري والإسفاف
رجاء حسين لـ"الفجر الفني: "مبقاش عندنا دراما نهائيًا".. وتنتقد انتشار مشاهد العري والإسفاف

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مافيش دراما لية لأ رجاء حسين الفجر الفني الفجر

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