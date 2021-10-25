رئيس قطاع التخطيط يكشف تكلفة تحلية المتر المربع من مياه البحر (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط، ورئيس اللجنة المنظمة لأسبوع القاهرة للمياه، إن أسبوع المياه يستعرض تجارب الدول التي تعاني من ندرة المياه، خاصة مع التغيرات المناخية أو مشاكل الدول المشتركة في انهار دولية، وسيخرج المؤتمر بتوصيات بإذن الله ستعرض على أجندة الأمم المتحدة.



وتابعت "السيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأاحد، ان أجندة القاهرة يهدف للاطلاع على التكنولوجيات الجديدة في تحلية مياه البحر، لافتة إلى ان المملكة العربية السعودية أعلنت تجربتها في تحلية مياه البحر، حيث استطاعت أن تخفض تكلفة تحلية المتر الواحد من 70 لـ20 سنت أي 3 جنيهات.



وأضافت أن أسبوع القاهرة يهدف لتبادل الخبرات في التعامل مع ندرة المياه، مشيرة إلى أن بعض الشركات عرضت بعض الأجهزة الموفرة للمياه، وبعض الأجهزة في استخدام الري الحديث.

