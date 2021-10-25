بهذه الطريقة.. سمية الخشاب تسخر من هزيمة فريق مانشيستر يونايتد

سخرت الفنانة سمية الخشاب، من هزيمة فريق مانشيستر يونايتد من فريق ليفربول بخماسية نظيفة ضمن مباريات الدوري الانجليزي.



ونشرت سمية الخشاب على موقع التدوينات القصيرة تويتر صورة لها برفقة أحمد زاهر من فيلم راندفو.



وكتبت سمية الخشاب على الصورة :" قريبًا هتسمعوا خبر تعاقد زيدان مع اليونايتد، هو لسه في ترتيبات بس سولشاير بحح".



كان آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب أغنية «أوعدك» مع المطرب عمر كمال، وتعد الأغنية هي التعاون الأول بين عمر كمال وسمية الخشاب، وبوابة دخول سمية لعالم أغاني المهرجانات الشعبية.