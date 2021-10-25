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بهذه الطريقة.. سمية الخشاب تسخر من هزيمة فريق مانشيستر يونايتد

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 03:23 ص
سمية الخشاب
سمية الخشاب
ولاء عبد الناصر
سخرت الفنانة سمية الخشاب، من هزيمة فريق مانشيستر يونايتد من فريق ليفربول بخماسية نظيفة ضمن مباريات الدوري الانجليزي.

ونشرت سمية الخشاب على موقع التدوينات القصيرة تويتر صورة لها برفقة أحمد زاهر من فيلم راندفو.

وكتبت سمية الخشاب على الصورة :" قريبًا هتسمعوا خبر تعاقد زيدان مع اليونايتد، هو لسه في ترتيبات بس سولشاير بحح".

كان آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب أغنية «أوعدك» مع المطرب عمر كمال، وتعد الأغنية هي التعاون الأول بين عمر كمال وسمية الخشاب، وبوابة دخول سمية لعالم أغاني المهرجانات الشعبية.
بهذه الطريقة.. سمية الخشاب تسخر من هزيمة فريق مانشيستر يونايتد
بهذه الطريقة.. سمية الخشاب تسخر من هزيمة فريق مانشيستر يونايتد

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول سينما سمية الخشاب راندفو

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