أحمد فتحي يفجر مفاجأة بشأن شارة قيادة المنتخب

تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية حول وجود أزمة بين أحمد فتحي ومحمد صلاح، أثناء المشاركة مع المنتخب المصري خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، وذلك بسبب شارة القيادة.





وقال أحمد فتحي أنه كان هناك جلسة جمعته مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر بشأن شارة القيادة فى المنتخب الوطني.





وأكد أحمد فتحي فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار خلال برنامج أوضة اللبس:" تحدثت مع محمد صلاح وعقدت جلسة معه، وقلت له الشارة لن تقلل مني".





وأتم:" وائل جمعة أبلغني أن كارلوس كيروش لديه رغبة أن يكون محمد صلاح قائد لمنتخب مصر، وكان ليس لدي مشكلة فى ذلك بسبب طريقة الطلب التى تختلف عن طلب جهاز حسام البدري".