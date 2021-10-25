Advertisements

أحمد فتحي يفجر مفاجأة بشأن شارة قيادة المنتخب

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 01:17 ص
بوابة الفجر
يسري محمد
تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية حول وجود أزمة بين أحمد فتحي ومحمد صلاح، أثناء المشاركة مع المنتخب المصري خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، وذلك بسبب شارة القيادة.

وقال أحمد فتحي أنه كان هناك جلسة جمعته مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر بشأن شارة القيادة فى المنتخب الوطني.

وأكد أحمد فتحي فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار خلال برنامج أوضة اللبس:" تحدثت مع محمد صلاح وعقدت جلسة معه، وقلت له الشارة لن تقلل مني".

وأتم:" وائل جمعة أبلغني أن كارلوس كيروش لديه رغبة أن يكون محمد صلاح قائد لمنتخب مصر، وكان ليس لدي مشكلة فى ذلك بسبب طريقة الطلب التى تختلف عن طلب جهاز حسام البدري".

الكلمات المفتاحية

برنامج أوضة اللبس احمد فتحي

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

قرار ناري من لابورتا ضد كومان.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حارس الأهلي مهدد بالرحيل عن الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من سولشاير بعد الخسارة أمام ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- أول تعليق من محمد صلاح بعد خماسية ليفربول في مانشستر يونايتد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - مرتضي منصور عبر "الفجر" يحسم مصير كارتيرون.. ويُفجر مفاجآت من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعات

بعد عودته للزمالك.. مفاجأة جديدة قد تعيد مرتضى منصور إلى الصفر

منذ حوالي 12 ساعة

تعليق مثير من رونالدو بعد سقوط مانشستر يونايتد بالخمسة أمام ليفربول

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل - قرار ثوري من إدارة مانشستر يونايتد ضد سولشاير بعد كارثة ليفربول.. وتحديد المدرب البديل

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد فتحي يفجر مفاجأة بشأن شارة قيادة المنتخب

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مانشستر يونايتد يستقر على مدرب الفريق الجديد خلفا لـ "سولشاير"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - مرتضى منصور يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعرف على تصنيف الأندية المتأهلة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

خاص.. موقف محمد صلاح من شارة قيادة منتخب مصر

مفاجأة.. موقف أحمد فتحي من الاستمرار مع منتخب مصر

ميدو: كيروش سيعيد الشغف للجمهور المصري لمشاهدة مباريات المنتخب

ميدو: "قرارات كيروش خاطئة ولو أي مدرب غيره كان تم ذبحه"

مدرب القناة ينتقد قرار انضمام كوكا لمنتخب مصر: لا أعترف به

ميدو: ضم أحمد فتحي لمنتخب مصر "قنبلة موقوتة"

‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:34 م

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

عاجل.. الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

07:58 م

عاجل - قرار ثوري من إدارة مانشستر يونايتد ضد سولشاير بعد كارثة ليفربول.. وتحديد المدرب البديل

07:29 م

عاجل.. مانشستر يونايتد يستقر على مدرب الفريق الجديد خلفا لـ "سولشاير"

07:44 م

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements