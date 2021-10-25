أحمد فتحي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك "اللى معاه عقد يطلعه"

نفي أحمد فتحي نجم بيراميدز ومنتخب مصر، حقيقة توقيعه لنادي الزمالك، وأكد أنه بالفعل تلقي عرض من نادي الزمالك ولكن لم يوقع على عقود.





وقال أحمد فتحي فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار خلال برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد:" الزمالك عرض عليا مبالغ كبيرة ولكن لم أوقع".





وأكد أنه لم يوقع مع نادي الزمالك، وتم عرض عليه من جانب نادي الزمالك للإنضمام للفريق فى فترة ما ولكنه لم يوقع مع الفارس الابيض.





وأتم:" الزمالك عرض عليا مبلغ أكبر من عبدالله السعيد ولكني لم أوافق، واللى معاه عقد يطلعه".



