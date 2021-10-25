مايان السيد تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصويرية لها

شاركت الفنانة الشابة مايان السيد، جمهورها ومحبيها بأحدث إطلالاتها.



ونشرت مجموعة صور جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت مرتدية فستان أسود قطيفة مكشوف الذراعين،واعتمدت شعرها الأسود مرفوعا بطريقة جذابة، وحازت الصور على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.





يذكر أن آخر أعمال الفنانة مايان السيد خلال شهر رمضان مسلسل لعبة نيوتن مع مني زكي ومحمد فراج ومن إخراج تامر محسن، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا في شهر رمضان الماضي.

