لأول مرة.. تفاصيل رسالة الخطيب لـ أحمد فتحي بعد انتقاله إلى بيراميدز





كشف أحمد فتحي لاعب فريق بيراميدز ومنتخب مصر، عن رسالة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، له بعد أن تم انتقاله إلى بيراميدز.





وقال أحمد فتحي فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد على قناة النهار: "محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بحبه وعزيز على قلبي ودائم التواصل معه على طول وكان نفسي أفضل معاه".





وأضاف:" كابتن محمود الخطيب قال لي بالتوفيق عند انتقالي إلي بيراميدز".





وأتم:" الأهلي هيفضل باسمه وتاريخه الكبير ولا يقف على لاعب".