Advertisements

لأول مرة.. تفاصيل رسالة الخطيب لـ أحمد فتحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 01:30 ص
الخطيب
الخطيب
يسري محمد

كشف أحمد فتحي لاعب فريق بيراميدز ومنتخب مصر، عن رسالة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، له بعد أن تم انتقاله إلى بيراميدز.

وقال أحمد فتحي فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد على قناة النهار: "محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بحبه وعزيز على قلبي ودائم التواصل معه على طول وكان نفسي أفضل معاه".

وأضاف:" كابتن محمود الخطيب قال لي بالتوفيق عند انتقالي إلي بيراميدز".

وأتم:" الأهلي هيفضل باسمه وتاريخه الكبير ولا يقف على لاعب".

الكلمات المفتاحية

برنامج أوضة اللبس الخطيب أوضة اللبس مع شادي محمد

أخبار تهمك

عاجل - قرار ثوري من إدارة مانشستر يونايتد ضد سولشاير بعد كارثة ليفربول.. وتحديد المدرب البديل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مانشستر يونايتد يستقر على مدرب الفريق الجديد خلفا لـ "سولشاير"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - مرتضي منصور عبر "الفجر" يحسم مصير كارتيرون.. ويُفجر مفاجآت من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعات

أحمد فتحي يفجر مفاجأة بشأن شارة قيادة المنتخب

منذ ساعة

عاجل.. حارس الأهلي مهدد بالرحيل عن الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف على تصنيف الأندية المتأهلة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

بعد عودته للزمالك.. مفاجأة جديدة قد تعيد مرتضى منصور إلى الصفر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل- أول تعليق من محمد صلاح بعد خماسية ليفربول في مانشستر يونايتد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق مثير من رونالدو بعد سقوط مانشستر يونايتد بالخمسة أمام ليفربول

منذ ساعتين و 32 دقيقة

أول تعليق من سولشاير بعد الخسارة أمام ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مرتضى منصور يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 9 ساعات

قرار ناري من لابورتا ضد كومان.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

كيف سيكون تشكيل بيراميدز في وجود فتحي ؟

حسام حسن: أحمد فتحى دائمًا يرحل من أجل الفلوس والخطيب مثلي الأعلي

صفقة الأهلي الجديدة تُهدد رأس كهربا

ميدو البطل.. الكشف عن تفاصيل الفيلم الذي يجسد قصة حياة الخطيب

والدة محمد عبد الوهاب ترد عبر «الفجر» على تصريحات ميدو

أحمد فتحي يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الأهلي

‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:34 م

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

عاجل.. الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

07:58 م

عاجل - قرار ثوري من إدارة مانشستر يونايتد ضد سولشاير بعد كارثة ليفربول.. وتحديد المدرب البديل

07:29 م

عاجل.. مانشستر يونايتد يستقر على مدرب الفريق الجديد خلفا لـ "سولشاير"

07:44 م

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements