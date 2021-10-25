عاجل.. تشيلسي يقطع الشك باليقين ويؤمن نجم الفريق

تستعد إدارة تشيلسي لمكافأة لاعب الفريق الإنجليزي ماسون مونت، على مستواه المميز مؤخرًا سواء في البريميرليج أو دوري الأبطال، بمنحه عقد جديد.





وقاد مونت تشيلسي لفوز ساحق على ضيفه نورويتش سيتي، بسبعة أهداف نظيفة، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي، وسجل مونت 3 أهداف (هاتريك) وصنع آخر ضمن سباعية فريقه.





وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن ماونت بالنسبة لإدارة تشيلسي، والمدرب الألماني توماس توخيل، لا يمكن المساس به، وسيعمل النادي خلال الفترة المقبلة على تمديد تعاقده الذي سينتهي في صيف 2024.





وشارك مونت في 11 مباراة مع تشيلسي في جميع المسابقات هذا الموسم، حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفين آخرين.





ويتصدر تشيلسي جدول ترتيب البريميرليج حاليًا، برصيد 22 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ليفربول، الذي يلتقي مع مانشستر يونايتد، غدًا الأحد، على ملعب أولد ترافورد.



