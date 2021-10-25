اليوم.. الحكم على 3 متهمين بينهم الذراع اليمني للإرهابي هشام عشماوي

تصدر الدائرة الرابعة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بطرة، اليوم الإثنين، الحكم على 3 متهمين بينهم الإرهابي بهاء كشك الذراع اليمني للإرهابي هشام عشماوي؛ لاتهامهم بتولي قيادة جماعة المرابطين الإرهابية.





وجاء اسماء المتهمين المحاليين للمفتي كالأتي:بهاء علي علي أبو المعاطي كشك ومحمد فتحي غريب ومحمد مرجان الجوهري.يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وبسكرتارية أشرف صلاح وأحمد مصطفى.ووجه للمتهمين العديد من التهمة منها ارتكاب جرمية تمويل جماعة إرهابية بان أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين ألتحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية.