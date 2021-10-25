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اليوم.. محاكمة 12 متهما بقضية "خلية داعش العجوزة"

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 04:49 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
مـروة هيـكل
تنظر اليوم الاثنين، الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد حماد،  محاكمة 12 متهما في القضية رقم 143 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، والمقيدة برقم 373 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ والمعروفة إعلاميا بـ خلية داعش العجوزة..

وكانت قد اصدرت المحكمة بالجلسة الماضية قرار بالتأجيل لجلسة اليوم لضم صورة من محضر جلسة القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات امبابة والمعروفة اعلاميا بخلية امبابة الارهابية، ولمناقشة شاهد الاثبات الاول الرائد محمد فوزي مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين علي ذمة القضية.

وضمت القضية كلا من مصطفى عبدالهادي سعيد، وأحمد محمود فتحي، ومحمد علي عبدالحكيم، ومحمد أسامة فاروق، وحسين عبدالتواب، وكريم طارق إبراهيم، ومحمد منصور جابر، وأنور سلامة محمد، وعبدالرحمن إبراهيم، ومصطفى جمال عبدالمطلب، وعبدالفتاح محمد محمود، وأحمد محمد عفيفي عوض.

وأتهمت النيابة المتهمون أنهم في غضون الفترة من عام 2013 حتى يناير 2017، تولى المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر، وأنضم المتهمون من الثاني حتى الأخير لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الأول حتى السابع وايضا الثاني عشر مولوا جماعة إرهابية أموالا ومعلومات بقصد استخدامها في جرائم إرهابية.

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