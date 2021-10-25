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أحمد فتحي: أطمح في التتويج ببطولة مع بيراميدز

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 02:00 ص
بوابة الفجر
يسري محمد
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لخوض أولى مبارياته في الدوري المصري الممتاز من الموسم الجديد، بمواجهة نظيره نادي مصر المقاصة، وذلك يوم الأربعاء المقبل.

وقال أحمد فتحي نجم فريق بيراميدز ومنتخب مصر، أن صفقات فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مميزة واللاعبين سيقدمون الإضافة للفريق.

وأضاف أحمد فتحي خلال استضافته في برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد عبر قناة النهار:" صفقات بيراميدز مميزة وستقدم الإضافة مع الفريق، وفخر الدين بن يوسف قدم الإضافة سريعًا وسجل خلال مباراة سموحة فى كأس مصر".

وأوضح:" لي علاقة مميزة بكل من هشام محمد وحسين السيد ، ووليد الكارتي وفخر وعبدالله مجدي لاعبين مميزين وتدعيمات قوية للمنافسة على البطولات".

وأتم:" الصفقات ليست بالأسماء بل بما يقدموه فى الملعب، لذلك الجميع يرغب فى أن يكون هناك نجاحات كبيرة خلال الفترة المقبلة والتتويج ببطولة، والبداية الموسم الماضي فى الدورى كانت ليس جيدة وخسرنا من الاتحاد السكندري فى الجولة الأولى، لذلك نطمح فى بداية مميزة الموسم الحالي".

الكلمات المفتاحية

برنامج أوضة اللبس أوضة اللبس مع شادي محمد

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