رد فعل زيدان على تدريب مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني السابق حسم قراره المبدئي بشأن خلافة النرويجي أولي جونار سولسكاير في قيادة مانشستر يونايتد الإنجليزي.





وأشارت صحيفة إكسبريس البريطانية إلى أن سولسكاير لا يحظى بدعم جماهير المان يونايتد بسبب عدم ثبات مستوى ونتائج الفريق سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن اسم زيدان ارتبط بمانشستر يونايتد خاصة وأنه من دون عمل منذ رحيله عن ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن زيدان يشعر بالتردد بشأن ما إذا كان سيعود إلى التدريب الآن أم لا.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن زيدان يستمتع حاليًا بوقته بعيدًا عن التدريب ولا يتعجل العودة لممارسة النشاط التدريبي.





وألمحت الصحيفة البريطانية أن تقارير صحفية كانت قد تداولت مؤخرًا أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد قد أوصى بضرورة التعاقد مع زيدان من أجل تحقيق طموحات الفريق.





ولفتت الصحيفة البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد تصر حاليًا على استمرار سولسكاير وتثق في قدراته على تحقيق طموحات جماهير الشياطين الحمر.