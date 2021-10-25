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تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسؤوليته عن هجوم بعبوة ناسفة في أوغندا

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 02:17 ص
حادث التفجير في أوغندا
حادث التفجير في أوغندا
رويترز
أعلن تنظيم داعش الإرهابي، في بيان نشره على قناة تابعه له على تطبيق تليجرام في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، مسؤوليته عن هجوم بعبوة ناسفة في العاصمة الأوغندية كمبالا مساء السبت.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال التنظيم الإرهابي في بيانه، إن مجموعة تابعة له فجرت العبوة الناسفة في حانة كان يجتمع بها ”عناصر وجواسيس للحكومة الأوغندية الصليبية“ في كمبالا.

وقالت الشرطة الأوغندية إن العبوة الناسفة، التي أسفر انفجارها عن مقتل شخص واحد على الأقل في مطعم على مشارف العاصمة، كانت محشوة بمسامير وقطع معدن.

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داعش الارهابي تنظيم داعش الارهاب في افريقيا الارهاب أوغندا

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