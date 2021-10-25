نجم فودين يلمع في سماء مانشستر سيتي

ذكرت تقارير إحصائية أن مانشستر سيتي الإنجليزي اكتسب هدافًا جديدًا في صفوفه بعد رحيل مهاجمه الأسطوري الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.









ولفتت شبكة سكواكا للإحصائيات أن فودين سجل هدفين لمانشستر سيتي في شباك برايتون وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة في بطولة الدوري الإنجليزي.





وأشارت الشبكة الإحصائية إلى أن فودين يتصدر قائمة هدافي المان سيتي في البريميرليج برصيد 3 أهداف.





وألمحت الشبكة الإحصائية أن فودين كان قد سجل هدفًا غاليًا لمانشستر سيتي في شباك ليفربول في اللقاء الذي انتهى بينهما بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من البريميرليج.





وأفادت الشبكة الإحصائية بأن فودين نجح في هز شباك برايتون في آخر 3 مباريات جمعت بين الفريقين.





ونوهت الشبكة الإحصائية أن أجويرو رحل ن مانشستر سيتي في الصيف الماضي عقب نهاية عقده وانتقل إلى برشلونة في صفقة مجانية.