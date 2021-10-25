لجنة الحكام تفتح النار على رابطة الأندية وتصدم القطبين بهذا القرار.. تفاصيل

أصدرت رابطة الأندية المصرية خلال الفترة الماضية، قراراً بشأن تواجد الحكام الأجانب في بعض مباريات الدوري المصري خلال الفترة القادمة، وبالتحديد خلال مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر اقامتها ضمن الجولة الثالثة.





أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، ان الجبلاية لم تتلق أى خطابات من أى نادي لطلب حكام أجانب لأى مباراة بالدورى حتى الان.





وأضاف عبد الفتاح لبرنامج ملعب البلدوزر بقناة الشمس، أنه يتحفظ بشدة على قرار رابطة الأندية بفتح الباب على مصراعيه أمام الحكام الأجانب، مشيراً إلى أن هذا الأمر خطير جداً وأنا اتحفظ عليه بشدة.





وأوضح: "أنه يفضل تعيين حكم مصرى لمباراة القمة بين الاهلى والزمالك فى الأسبوع الثالث بالدورى، موضحاً أن القرار فى النهاية سيكون لاتحاد الكرة".





وأشار: "أنه قد يتم تعيين حكم عربى لمباراة القمة، ويدعو الأندية لتفضيل الحكام العرب على حساب الأوربيين الذين يكبدون الأندية تكاليف باهظة ومع ذلك مستوى عادى جداً".





وأتم: " أنه رشح الثنائى محمود ناجى وعبد العزيز السيد للقائمة الدولية بدلاً من جهاد جريشة الذى أعلن اعتزاله مؤخرا، والفيفا هو صاحب قرار اختيار أى منهما للقائمة أو ضم الثنائى وزيادة القائمة لـ8 حكما".