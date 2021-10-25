لأول مرة.. أحمد فتحي يكشف عن شعوره فى أول مباراة بقميص بيراميدز أمام الأهلي

كشف اللاعب أحمد فتحي نجم الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، عن شعوره في أول لقاء له بقميص بيراميدز أمام النادي الأهلي، والذي انتهى بالتعادل السلبي.





وقال أحمد فتحي نجم منتخب مصر وبيراميدز أنه شعر بأحاسيس مختلفة عند ارتداء قميص بيراميدز ومواجهة النادي الأهلي ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي.





وأضاف أحمد فتحي خلال استضافته في برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد عبر قناة النهار: "شعرت بأحاسيس مختلفة فى أول مواجهة بقميص بيراميدز أمام الأهلي".





وأكد:" أكيد الأهلي النادي بتاعي وعلاقتي بالجميع مميزة ورائعة ودائم التواصل معهم".





وأضاف أحمد فتحي: "أنه سعيد فى بيراميدز ويسعي لتحقيق البطولات هذا الموسم، تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفني للفريق".