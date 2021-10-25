Advertisements

أحمد فتحي: على تواصل دائم مع الخطيب ولاعبي الأهلي

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 02:46 ص
بوابة الفجر
يسري محمد
كشف أحمد فتحي لاعب نادي بيراميدز على أن علاقته بلاعبي النادي الأهلي مازالت مستمرة حتى الأن، وأنه على تواصل دائم مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وقال أحمد فتحي خلال استضافته في برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد عبر قناة النهار:" كابتن محمود الخطيب أنا دائم التواصل معه وبحب التعامل معه".

وأضاف:" آخر تواصل كان فى العيد الماضي، ورايته فى فرح حمدي فتحي، وأنا دائم التواصل معه وعلاقتي معه رائعة".

وواصل:" علاقتي بلاعبي الأهلي وجميع الأشخاص داخل النادي رائعة بعد رحيلي".

وأتم: "أنه سعيد فى بيراميدز ويسعي لتحقيق البطولات هذا الموسم، تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفني للفريق".

الكلمات المفتاحية

برنامج أوضة اللبس أوضة اللبس مع شادي محمد

أخبار تهمك

عاجل.. أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة

منذ ثلث ساعة

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعرف على تصنيف الأندية المتأهلة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

قرار ناري من لابورتا ضد كومان.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من سولشاير بعد الخسارة أمام ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق مثير من رونالدو بعد سقوط مانشستر يونايتد بالخمسة أمام ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حارس الأهلي مهدد بالرحيل عن الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

بعد عودته للزمالك.. مفاجأة جديدة قد تعيد مرتضى منصور إلى الصفر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل- أول تعليق من محمد صلاح بعد خماسية ليفربول في مانشستر يونايتد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - مرتضي منصور عبر "الفجر" يحسم مصير كارتيرون.. ويُفجر مفاجآت من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - مرتضى منصور يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مانشستر يونايتد يستقر على مدرب الفريق الجديد خلفا لـ "سولشاير"

منذ حوالي 8 ساعات

رد فعل زيدان على تدريب مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعتين

عاجل - قرار ثوري من إدارة مانشستر يونايتد ضد سولشاير بعد كارثة ليفربول.. وتحديد المدرب البديل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

ميدو البطل.. الكشف عن تفاصيل الفيلم الذي يجسد قصة حياة الخطيب

حسام عاشور يفجرها: حاولت التواصل مع الخطيب لكنه لم يرد

أجبرته على الرحيل.. أسرار الـ60 دقيقة بين الخطيب ورمضان صبحي

من الألف إلى الياء.. تعرف على تفاصيل أزمة رمضان صبحي مع الأهلي

نجم الأهلي السابق يكشف عن تفاصيل مثيرة في مفاوضات الزمالك معه

أحمد فتحي يكشف طبيعة علاقته مع الخطيب

‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:34 م

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

عاجل.. أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة

03:30 ص

عاجل.. الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

07:58 م

عاجل - قرار ثوري من إدارة مانشستر يونايتد ضد سولشاير بعد كارثة ليفربول.. وتحديد المدرب البديل

07:29 م

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements