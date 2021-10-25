أحمد فتحي: على تواصل دائم مع الخطيب ولاعبي الأهلي

كشف أحمد فتحي لاعب نادي بيراميدز على أن علاقته بلاعبي النادي الأهلي مازالت مستمرة حتى الأن، وأنه على تواصل دائم مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء.





وقال أحمد فتحي خلال استضافته في برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد عبر قناة النهار:" كابتن محمود الخطيب أنا دائم التواصل معه وبحب التعامل معه".





وأضاف:" آخر تواصل كان فى العيد الماضي، ورايته فى فرح حمدي فتحي، وأنا دائم التواصل معه وعلاقتي معه رائعة".





وواصل:" علاقتي بلاعبي الأهلي وجميع الأشخاص داخل النادي رائعة بعد رحيلي".





وأتم: "أنه سعيد فى بيراميدز ويسعي لتحقيق البطولات هذا الموسم، تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفني للفريق".