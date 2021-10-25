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اليوم.. الدوري المصري يعود بافتتاحية بطل السوبر أمام البنك الأهلي

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 02:57 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
يستقبل عشاق كرة القدم المصرية، اليوم نسخة جديدة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي تحمل رقمها الـ63، بمواجهة طلائع الجيش ضد البنك الأهلي، بالجولة الأولى.

الجيش بقيادة عبدالحميد بسيوني المدير الفني، يفتتح مشواره في البطولة وهدفه مواصلة النتائج والانجازات وتحقيق مركز متقدم للمشاركات الإفريقية، بعدما توج قبل بداية الموسم ببطولة السوبر المصري على حساب النادي الأهلي، كأول بطولة في تاريخ النادي العسكري.

بينما يدخل البنك الأهلي بقيادة خالد جلال المدير الفني، وسط أهداف جديدة وتطلعات مميزة، بعدما نجا بصعوبة من فخ الهبوط للقسم الثاني بالموسم المنصرم.

خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، قائمة فريقه للدخول في معسكر مغلق اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة فريق طلائع الجيش في افتتاح مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر، أن تقام مباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش، في الثالثة عصر اليوم الاثنين، على ملعب بتروسبورت، بالجولة الأولى من المسابقة.

الكلمات المفتاحية

طلائع الجيش البنك الاهلي

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