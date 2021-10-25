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توخيل: فخور بانتصار تشيلسي الكاسح على نورويتش

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 03:00 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
أكد الألماني توماس توخيل، مدرب تشيلسي، على قدرة فريقه المتزايدة على التعامل مع وضعه المعتاد كمرشح للفوز بالمباريات.

وحقق تشيلسي فوزا كاسحا 7 / صفر على ضيفه نورويتش سيتي أمس السبت، في المرحلة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليضمن تواجده على قمة ترتيب المسابقة بعد انتهاء تلك المرحلة.

وأبدى توخيل فخره بقدرة فريقه على فرض سيطرته على المباراة وتحقيق انتصاره الكاسح على منافسه بأقل مجهود.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن توخيل، قوله: "سعيد جدًا بالأداء وأشعر بالفخر للشراسة التي اتسم بها اللاعبون والجهد الذي بذلوه في اللقاء".

وتابع: "كانت هذه هي مباراتنا الرابعة على التوالي كمرشحين، وأنا أحب الطريقة التي نتعامل بها مع هذه المباريات".

وأكمل: "لا يوجد حكم ولا يوجد تراجع. لقد لعبنا جميعا وهذا ما أحبه كثيرا، ولهذا السبب نستحق هذه الانتصارات في الوقت الحالي وهذا هو المفتاح".

وواصل: "سعيد للغاية بوصول الأجنحة إلى منطقة الجزاء وأن تكون لدينا الحرية والروح لمهاجمة منطقة الجزاء والمساحات حول منطقة الجزاء وتسجيل الأهداف".

وأتم: "من المهم أن نحضر أجسادنا إلى نهاية هجماتنا، فهذا يجعل الأمور أسهل".

الكلمات المفتاحية

توخيل تشيلسي الدوري الانجليزي

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