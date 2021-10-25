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اليوم- الأهلي راحة من التدريبات قبل مواجهة الإسماعيلي

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 03:25 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، على راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم قبل انطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز.

بيتسو موسيماني المدير الفني، قرر منح اللاعبين راحة بعدما خاض الفريق مرانه صباح أمس الأحد، عقب التأهل لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي تأهل إلى دور المجموعات بعدما أقصى نظيره الحرس الوطني بطل النيجر، بسباعية مقابل هدفين بمجموع مباراتي الذهاب والعودة لدور الـ32 من البطولة.

ومن المقرر أن يستأنف المارد الأحمر تدريباته الجماعية غدٍ الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لافتتاح مسابقة الدوري المصري، والتي يسعى لاستعادة لقبها الذي فقده لصالح الزمالك الغريم التقليدي بالموسم الماضي.

ويحل الأهلي ضيفًا على الإسماعيلي، مساء يوم الأربعاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري العام.

الكلمات المفتاحية

دوري أبطال أفريقيا بطل النيجر الحرس الوطني بطل النيجر الاهلي

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