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الطائي السعودي يتمسك بموقفه بشأن أزمة حمدي النقاز

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 03:26 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي


تمسك نادي الطائي السعودي، بموقفه بخصوص مشاركة حمدي النقاز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، في لقاء الفريقين الذي جمع بينهما قبل أيام في الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضح ياسر الكنعان المتحدث الرسمي باسم الطائي السعودي، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج رقم ١٠ الذي يذاع على القناة الأولى "هناك شروط منظمة لاستبدال وقيد اللاعبين بالدوري السعودي، الشرط الأول أن يكون اللاعب مصاب إصابة طويلة تمنع النادي من الاستفادة باللاعب ويتم استبداله أو إن يكون لاعب حر مش مرتبط مع اي نادي في العالم وميكنش في طرف تالت".

وتابع، "ما نعلمه ويعلمه العالم أجمع أن حمدي النقاز موقع مع نادي الزمالك، والزمالك مستفيد بانتقاله للأهلي والزمالك صرح بهذا الأمر في بيان رسمي".

واستكمل، "الزمالك قال احنا مستفيدين ماليا، النقاز يفتقد لشرط مهم جدا يمنع الأهلي من تحقيق شرط أهلية اللاعب. وهنا شروط تسجيله ناقصة".

واختتم، " لا نطالب بشيء سوى تحقيق العدل ، وأنه لاعب لا يحق له المشاركة وقدمنا احتجاج يعد المباراة مباشرةً".

جدير بالذكر أن حمدي النقاز، انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، بعد غلق الميركاتو الصيفي الماضي، بعد أن تم إيقاف الزمالك عن القيد، الذي قام بضمه من الترجي التونسي.

الكلمات المفتاحية

حمدي النقاز النقاز الزمالك أهلي جدة

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