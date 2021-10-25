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شوبير: حسن حمدي أعظم إداري أنجبته الكرة المصرية

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 03:29 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي الأسبق، هو أعظم إداري أنجبته الرياضة المصرية، مشيرًا إلى أنه إداري من الدرجة الأولى واحترافي للغاية.

وتابع شوبير في تصريحات تليفزيونية عبر رقم 10 المذاع على القناة الأولى، " سعدت كثيرًا بتكريم النادي الأهلي للكابتن حسن حمدي".

واستكمل، "أكن كل الاحترام للمهندس محمود طاهر رئيس الأهلي السابق، برغم الاختلاف الشديد الذي كان بيننا، ورحبت بشدة بتوليه منصب رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم".

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شوبير الدوري المصري

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