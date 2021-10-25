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جوارديولا يُقدم مهاجم جديد فى مانشستر سيتي

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 03:30 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
كسب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، هدافًا جديدًا داخل الفريق وذلك بعد رحيل هدافه الأسطوري سيرجيو أجويرو، في الميركاتو الصيفي الماضي.

ورحل أجويرو عن مانشستر سيتي، في الصيف الماضي، بعد انتهاء عقده، وانتقل إلى برشلونة في صفقة انتقال حر.

وسجل فودين هدفين لمانشستر سيتي في شباك برايتون، ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن فودين يتصدر قائمة هدافي مانشستر سيتي في البريميرليج، برصيد 3 أهداف.

وأضافت الشبكة، أن فودين نجح في هز شباك برايتون في آخر 3 مباريات جمعت بين الفريقين.

الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي جوارديولا الدوري الانجليزي الممتاز

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