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عاجل.. أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 03:30 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
فتح الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، النار على مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتابع شوبير في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج رقم 10 المذاع على القناة الأولى، "لا يجوز أن يحدث هذا في دولة بحجم مصر ستحتفل بالمئوية خلال أشهر".

واستكمل، "ضربنا بكل النظم في الفترة الأخيرة، وحينما أتى عمرو الجنايني تم الإطاحة به، تم إهانة المسابقات بكثرة التأجيلات واللجان التي يديرها شخص واحدة، تم إلغاء كل شيء في الاتحاد وتسليمها لشخص واحد، وكلامي ليس على أحمد مجاهد فقط بل في الأوقات التي سبقته أيضا".

واستكمل، "دخلت اتحاد الكرة عام 2000 واخترت الكابتن حسن شحاتة لمنتخب الشباب، وحققنا انجازات كبيرة وثلاث بطولات كأس الأمم، ورغم وجود خلافات مع الكابتن سمير زاهر كانت الأمور جيدة".

واسترسل، " اتفقت مع سمير زاهر بتوليه الاشراف على المنتخب وأنا أدير الاتحاد من الداخل والأمور سارت بشكل جيد، وأعددنا منتخبات شباب على أعلى مستوى ونجد بعد ذلك تنسب لاسم شخص".

وأشار، "أفضل شئ حدث في الموسم الجديد هي رابطة الأندية ورغم ذلك تحارب من اتحاد الكرة".

واستطرد، " اتحاد الكرة تحول إلى عزبة يديرها ناظر واحد، وأصبح اتحاد أفراد وليس منظومة كروية، والكل أصبح ينسب أي بطولات أو تتويج لنفسه وكأنه مجد شخصي له".

واختتم، " لابد من العمل على عودة اتحاد الكرة لمنظومة كروية تعمل بدرجة عالية من الإحترافية، وتعمل لصالح الأندية وليست تعمل علي محاربة الأندية كما هي الآن".

الكلمات المفتاحية

شوبير الدوري المصري الممتاز اتحاد الكرة

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