هكذا علّقت "هوليوود" على مقتل مديرة تصوير فيلم أليك بالدوين





تهافتت هوليوود المكلومة، أمس الجمعة، على رثاء المصورة السينمائية هالينا هاتشينز بعد أن قُتلت بطريق الخطأ برصاص الممثل أليك بالدوين خلال تصوير فيلم.





وحث زملاؤها وأصدقاؤها المكلومون العالم على التركيز على هاتشينز وموهبتها الفذة، وذلك في الوقت الذي يدور فيه جدل في قطاع السينما بشأن استخدام نوع الأسلحة المستخدم في تصوير الفيلم ودور بالدوين في الحادث.





وقال زميلها وصديقها المصور السينمائي أندريي سيمينيوك: "أود حقاً التركيز على تذكّر شخص موهوب بشكل لا يصدّق.. البراعة التي كانت تقدمها لهذه الصناعة.. هذا ما كانت عليه حقاً.. ناهيك عن شخصيتها وعن كونها أماً رائعة.. فقط تذكروها بما فعلته.. بموهبتها.. بإنجازاتها".



