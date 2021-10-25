Advertisements

هكذا علّقت "هوليوود" على مقتل مديرة تصوير فيلم أليك بالدوين

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 04:52 ص
مديرة التصوير المقتولة
مديرة التصوير المقتولة

تهافتت هوليوود المكلومة، أمس الجمعة، على رثاء المصورة السينمائية هالينا هاتشينز بعد أن قُتلت بطريق الخطأ برصاص الممثل أليك بالدوين خلال تصوير فيلم.

وحث زملاؤها وأصدقاؤها المكلومون العالم على التركيز على هاتشينز وموهبتها الفذة، وذلك في الوقت الذي يدور فيه جدل في قطاع السينما بشأن استخدام نوع الأسلحة المستخدم في تصوير الفيلم ودور بالدوين في الحادث.

وقال زميلها وصديقها المصور السينمائي أندريي سيمينيوك: "أود حقاً التركيز على تذكّر شخص موهوب بشكل لا يصدّق.. البراعة التي كانت تقدمها لهذه الصناعة.. هذا ما كانت عليه حقاً.. ناهيك عن شخصيتها وعن كونها أماً رائعة.. فقط تذكروها بما فعلته.. بموهبتها.. بإنجازاتها".

وقال مانغانييلو على "تويتر": "أنا مصدوم.. كنت محظوظاً جداً بكون هالينا هاتشينز مديرة تصوير لـ"أرشينيمي". موهبة رائعة وشخصية عظيمة. لا أستطيع أن أصدق أن هذا يمكن أن يحدث في هذا اليوم وهذا العمر.. إطلاق نار من مسدس يمكن أن يقتل أحد العاملين في فيلم؟ ما هذه المأساة المروعة.. قلبي مع أسرتها".

الكلمات المفتاحية

مقتل مديرة التصوير مشاهير مديرة تصوير أليك بلدوين

أخبار تهمك

أول تعليق من سولشاير بعد الخسارة أمام ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - مرتضى منصور يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

بعد عودته للزمالك.. مفاجأة جديدة قد تعيد مرتضى منصور إلى الصفر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- أول تعليق من محمد صلاح بعد خماسية ليفربول في مانشستر يونايتد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة

منذ أقل من ساعتين

رد فعل زيدان على تدريب مانشستر يونايتد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعرف على تصنيف الأندية المتأهلة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مانشستر يونايتد يستقر على مدرب الفريق الجديد خلفا لـ "سولشاير"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. حارس الأهلي مهدد بالرحيل عن الفريق

منذ حوالي 10 ساعة

تعليق مثير من رونالدو بعد سقوط مانشستر يونايتد بالخمسة أمام ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

قرار ناري من لابورتا ضد كومان.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - قرار ثوري من إدارة مانشستر يونايتد ضد سولشاير بعد كارثة ليفربول.. وتحديد المدرب البديل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - مرتضي منصور عبر "الفجر" يحسم مصير كارتيرون.. ويُفجر مفاجآت من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

استبعاد فيلم "City of Lies" لجوني ديب من دور العرض.. تعرف على السبب

هالي بالدوين تظهر في أحدث جلسة تصوير للترويج لماركة رياضية (صور)

هكذا صدم برادلي كوبر جمهوره قبل حفل الأوسكار

هكذا احتفلت "Queen B" بليلة رأس السنة

هكذا يقضي نجوم هوليوود فترة الحجر الصحي بمنازلهم

أليك بالدوين يحتفل بالعرض الخاص لـ Boss Baby 2

‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:34 م

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

عاجل.. أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة

03:30 ص

عاجل.. الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

07:58 م

عاجل - قرار ثوري من إدارة مانشستر يونايتد ضد سولشاير بعد كارثة ليفربول.. وتحديد المدرب البديل

07:29 م

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements