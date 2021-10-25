أعلن فيدريكو تشيروبيني، المدير الرياضي ليوفنتوس، عن سر رفض الفريق الإيطالي الظفر بخدمات محمد صلاح نجم ليفربول، وكيفين دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي.





تفاصيل رفض يوفنتوس التعاقد مع صلاح ودي بروين





وبحسب المعلومات الواردة بصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن تشيروبيني، يرغب في الظفر بخدمات صلاح ودي بروين في 2013، لاسيما أن إدارة النادي رفضت الصفقتين".





وكان الفرعون المصري يشارك مع بازل السويسري في ذلك الوقت، بينما يدافع البلجيكي كيفين دي بروين عن ألوان فيردر بريمن الألماني.





وأضافت الصحيفة الإيطالية إلى أن تشيروبيني كان يعمل في ذلك الوقت كشافًا للاعبين الشباب في جميع أنحاء أوروبا لصالح اليوفي.





وتابعت:"أن تشيروبيني عرض صلاح ودي بروين على جوسيبي ماروتا المدير التنفيذي لليوفي في ذلك الوقت، لاسيما أن إدارة اليوفي رفضت بسبب رغبتها في الاستثمار بلاعبين يتمتعون بخبرة أكبر".





وكان يبلغ دي بروين 22 عامًا وصلاح 21 عامًا، حيث انضم الأخير إلى تشيلسي في يناير 2014، قبل أن ينتقل إلى فيورنتينا وروما.





وعلى الجانب الآخر، وقع البلجيكي كيفين دي بروين مع المان سيتي في صيف 2015 في صفقة قيمتها 76 مليون يورو.



